879 إصابة بكوفيد 19 داخل الجيش الإسرائيلي و4536 في الحجر الصحي

قال الجيش الإسرائيلي صباح الأحد إن 879 من جنوده وقادته قد أصيبوا بفيروس كوفيد19، حسب ما نقلته عنه صحيفة "جيروزاليم بوست"، فيما يوجد 4536 منهم في الحجر الصحي.
وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أشارت يوم الجمعة الماضي إلى عدم تقيد بعض عناصر الجيش بإجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا في وسطه، حيث كشفت تنظيم عشرات الجنود حفلة موسيقية في قاعدة "كفار يونا" في شمال تل أبيب، لم يُحترم فيها قيد التباعد الاجتماعي.
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