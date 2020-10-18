إشادة من ترامب لوزير الخارجية البحريني.. ماذا قال؟

وصل وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين، بصحبة الوفد الإسرائيلي الذي يزور البحرين على متن رحلة تابعة لشركة طيران العال الإسرائيلية، وفق ماذكرت سي إن إن.
وقال مكتب منوتشين إن المهمة تهدف إلى «تعاون اقتصادي موسع» بين إسرائيل والبحرين والإمارات.
وذكر الوزير الأمريكي لوزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، مشيدًا به "مازال الرئيس ترامب يتحدث عن خطابك الذي ألقيته في البيت الأبيض".
من جانبه، قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، تعليقًا على الزيارة: «إننا نعمل للوصول إلى اتفاق سلام يحفظ حقوق شعوب دول الشرق الأوسط، ولإنشاء إطار عمل للتعاون الثنائي مع إسرائيل لتحقيق سلام أفضل في المنطقة»، معتبرًا الزيارة خطوة لتعزيز وتفعيل اتفاق إعلان تأييد السلام.
وتستقبل البحرين، الوفد الإسرائيلي–الأمريكي المعني بإجراء محادثات ثنائية، واجتماعات تشمل مجالات مثل الدبلوماسية والطيران والاقتصاد والتمويل والاتصالات والسياحة، وذلك بأول رحلة مباشرة تتوجه من إسرائيل إلى البحرين.
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