صحيفة بحرينية تكشف عن تطور جديد في العلاقة بين المنامة وتل أبيب

ذكرت صحيفة الأيام البحرينية نقلا عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الاسرائيلية لوير هأييت ان بلاده تتطلع نحو تسيير رحلات تجارية مباشرة بين تل ابيب والبحرين مع نهاية العام الجاري.

وأفادت الصحيفة البحرينية على هامش وصول وفد اسرائيلي - امريكي الى البحرين على متن اول رحلة تجارية بين البلدين منذ توقيع اتفاقيات السلام منتصف الشهر الماضي بأن الزيارة تشمل 8 اتفاقيات في مجالات اقتصادية وتجارية وسياحية وطبية.

وعبر المتحدث الاسرائيلي عن تطلع بلاده نحو افتتاح سفارة اسرائيلية في البحرين قريبًا مشددا على انه قد آن الأوان نحو فهم افضل بين البلدين والشعبين.

ولفت المتحدث الى ان الدور الكبير الذي تلعبه البحرين في استقرار وامن المنطقة والتحول الايجابي الذي يتحقق بفضل السلام في المنطقة.