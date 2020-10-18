بعد إعدام 8 مواطنين بالشارع.. واشنطن تعلق على تعامل رئيس وزراء العراق مع الحادث

أدان السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، اليوم الأحد، جريمة إعدام 8 شباب رميًا بالرصاص في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز"، قال تولر إن زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للفرحاتية خطوة مهمة لحصر السلاح بيد الدولة، مطالبًا بضرورة التعجيل بمحاسبة المتورطين في جريمة قضاء بلد.

كان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، زار اليوم الأحد، محافظة صلاح الدين، برفقة وزيري الدفاع والداخلية، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، وذلك عقب الأحداث الأمنية التي وقعت أمس بالمحافظة.

وأفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، أمس السبت، بأن أربعة عناصر من الحشد الشعبي العراقي أصيبوا في اشتباكات مع عناصر ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة الرفيعات في محافظة صلاح الدين العراقية.

ونقلت القناة عن مصدر أمني أن "أربعة أفراد من الحشد الشعبي أصيبوا أثناء صد هجوم داعشي على منطقة الرفيعات في صلاح الدين"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان مصدر أمني أفاد لـ السومرية نيوز، أمس السبت، بقيام مجهولين بإعدام ثمانية شبان رميًا بالرصاص، في قضاء بلد من ناحية الفرحاتية، جنوبي صلاح الدين.

وأدان المجلس الوزاري للأمن الوطني، حادثة "الاعتداء الإرهابي" في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، في حين قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إحالة المسؤولين من القوات المكلفة بتأمين المنطقة للتحقيق.