فيديو.. هبوط أرضي مفاجئ بالسعودية وإطلاق صافرات الإنذار

أظهر مقطع فيديو لحظة هبوط أرضي في برج السعيد على طريق الخبر بالدمام، والذي يعد أهم برج تجاري في المدينة، حيث بين الفيديو أن الهبوط كان لمسافة قريبة، حيث تضررت بعض السيارات المتواجدة في محيط المبنى.

كما بين الفيديو إطلاق صافرات الانذار لإخلاء المباني المجاورة.

وسقط خلال الفيديو اللافتات الموجودة أمام المبنى جراء هذا الهبوط المفاجئ، حيث وثق عدد من الأشخاص هذا المشهد بالجوالات، فيما ذهب أحدهم بالقرب من الهبوط لالتقاط ما حدث للمنطقة المحيطة.

وبدوره تفقد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الأحد موقع انهيار في أحد الأبراج التجارية في محافظة الخبر، يرافقه رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايد.

واطلع أيضا على الأضرار الناتجة وحجم الخسائر موجها بتسخير كل إمكانيات الأمانة ومعداتها للمساهمة في أعمال رفع الأنقاض والأضرار الناتجة عن الانهيار.

كما وجه رئيس بلدية الخبر بمتابعة الحادث أولا بأول ورفع تقرير متكامل يوضح أسباب الحادث والنتائج الأولية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.