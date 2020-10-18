حققنا السلام.. تعليق نتنياهو بعد وصول أول رحلة طيران مباشرة إلى البحرين

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن زيارة الوفدين الإسرائيلي والأمريكي للبحرين تعد تقدما ملموسا في العلاقات، موضحا أن بلاده تدفع اتفاقيات السلام مع البحرين والإمارات قدمًا.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أضاف نتنياهو أن إسرائيل ستعمل الآن على اتفاقيات تعاون وعلى إقامة اتفاقية السلام مع البحرين.

وقال نتنياهو على حسابه بموقع "تويتر": "يجري وفدنا محادثات مهمة في البحرين اليوم لتوقيع اتفاقيات التعاون وإرساء اتفاقية السلام التاريخية بيننا".

وأضاف: "آمل أن أتمكن من إبلاغكم بالمزيد من البلدان قريبًا. بعد 25 عامًا من العمل الشاق، حققنا السلام من أجل السلام".

ووصلت، اليوم الأحد، أول رحلة طيران مباشرة من تل أبيب إلى المنامة على متنها وفد أمريكي إسرائيلي.

وكان وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مقدمة مستقبلي الوفد الأمريكي الإسرائيلي في المطار.

وقال الزياني إن هذه الزيارة تاريخية، مرحبًا بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي.

وأكد الزياني أن زيارة الوفد الإسرائيلي الأمريكي خطوة لتفعيل إعلان السلام، وضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة.

وأشار إلى أن البحرين تعمل على إنشاء إطار عمل للتعاون الثنائي مع إسرائيل لتحقيق سلام أفضل في المنطقة.

ومن المقرر أن يتم توقيع وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية بين إسرائيل والبحرين.

تأتي هذه الزيارة بعد شهر من توقيع الإمارات والبحرين على اتفاقيتين لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل في حفل كبير بالبيت الأبيض يوم 15 سبتمبر الماضي.