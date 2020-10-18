تحقيق العدالة استجابةً للشعب.. تفاصيل لقاء رئيس وزراء السودان والمدعية العامة الجنائية الدولية

استقبل رئيس مجلس الوزراء السوداني دكتور عبدالله حمدوك وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعية العامة السيدة فاتو بنسوندا، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس ووزير العدل دكتور نصر الدين عبد الباري.

وتأتي زيارة وفد المحكمة الجنائية في إطار التنسيق والتعاون مع الحكومة السودانية بخصوص المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض والتقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظر فيها المحكمة.

اقرأ أيضا:

تحريك جبل.. رئيس الحركة الشعبية: اتفاق السلام السودانى نقلة استراتيجية

وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني خلال اللقاء التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.

اقرأ أيضا:

ثروات في خطر.. الإرهاب يسعى لنهب مقدرات مالي

وأضاف حمدوك " أن التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابةً للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة التي طالبت من بين أشياء أخرى بالعدالة."

وأشار دكتور حمدوك إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تُعتبر شهادة على التغيير الذي تُحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد.

من جانبه أوضح وفد المحكمة أن الجهات العدلية ستناقش التفاصيل المتعلقة بكيفية وسُبل التعاون بين المحكمة الجنائية والجهات المختصة في السودان.