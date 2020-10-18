نقل صائب عريقات إلى إسرائيل للعلاج من فيروس كورونا

ذكر شهود أن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، نُقل في سيارة إسعاف إسرائيلية، الأحد، من منزله في الضفة الغربية المحتلة، لتلقي العلاج من فيروس كورونا.
وأكد مكتب الاتصال الحكومي أن إسرائيل وافقت على علاج عريقات في أحد مستشفياتها.
وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية في 9 أكتوبر الجاري، أن كبير المفاوضين الفلسطينيين، الذي يعاني مشاكل مزمنة في الرئة، مصاب بفيروس كورونا المستجد.
وقالت المنظمة في بيان إن عريقات "أصيب بكوفيد 19 وأخذ استراحة من التزاماته في ضوء هذه الظروف".
وخضع عريقات البالغ من العمر 65 عاما المصاب بتليف رئوي، لعملية زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017، قبل استئناف أنشطته.
ويشغل عريقات منصب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، وهو قريب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في مفاوضات سلام عدة.
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