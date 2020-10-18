أذربيجان تؤكد استعدادها لتسليم جثث الجنود الأرمن

وقالت لجنة الدولة الأذربيجانية بحسب "سبوتنيك": "وفقا لروح الهدنة الإنسانية المؤقتة المعلن بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا فى اجتماعات لجنة الدولة المعنية بقضايا السجناء والمفقودين والرهائن مع مكتب لجنة الصليب الأحمر الدولية فى أذربيجان، تم التأكيد على الاستعداد لتسليم جثث الجنود الأرمن، الواقعة فى أراضى أذربيجان عبر ممر سبق الاتفاق عليه فى اتجاه منطقة توفوز على حدود الدولة، وطلب الجانب الأذربيجانى إبلاغ الجانب الآخر".

واتهمت وزارة الدفاع فى أذربيجان، اليوم الأحد، أرمينيا بخرق الهدنة الإنسانية بإقليم قره باغ، وذلك بعد وقت قصير من تصريحات لمتحدثة وزارة الدفاع فى يريفان اتهمت فيها باكو بالأمر نفسه.

واتفقت باكو ويريفان على هدنة إنسانية بداية من منصف الليل بالتوقيت المحلى، ولم تعلق أذربيجان على الاتهامات الموجهة لها بخرق الهدنة حتى الآن.

وأوضحت وزارة الخارجية الأرمينية، مساء أمس السبت، أنه وفق اتفاق الهدنة سيسمح بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وبتبادل الأسرى والمتوفين من كلا الجانبين وتقديم المساعدة للمدنيين المحاصرين فى مرمى النيران.

يذكر أنه منذ بدأ تفاقم الوضع فى قره باغ، كانت روسيا من بين الأوائل الذين حثوا الأطراف على ضبط النفس، وأجرت قيادة البلاد عددًا من المحادثات الهاتفية والاجتماعات مع ممثلى الطرفين، كما نظمت اجتماعا لوزيرى خارجية أرمينيا وأذربيجان فى موسكو، أسفر عن اتفاق بشأن هدنة.

وأعلنت موسكو فى فجر الـ 10 أكتوبر الجارى، توصل أذربيجان وأرمينيا، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضى بوقف إطلاق النار فى قره باغ وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إلا أن الهدنة اتسمت بالهشاشة منذ سريانها يوم السبت حيث تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات على المدنيين.