المرصد : ارتفاع أعداد مرتزقة أردوغان فى قره باغ

أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد المرتزقة السوريين الذين ترسلهم تركيا إلى أذربيجان إلى 2000 مرتزق، لافتًا إلى مقتل 135 منهم، بينما عاد بعضهم إلى أوطانهم بعد تنازلهم عن مستحقاتهم بسبب شراسة المعارك.





وقال المرصد فى بيانه، إنه رصد دفعة جديدة تتكون من أكثر من 400 مرتزق من فصائل "السلطان مراد" و"الحمزات" ومجموعات أخرى يتم تحضيرها للذهاب منذ أيام. وأشار المرصد إلى أن هدنة وقف إطلاق النار الذى تم الإعلان عنه بين أذربيجان وأرمينيا، حالت دون ذهاب هذه الدفعة، مضيفًا أن أعداد المسلحين السوريين الذين نقلتهم سلطات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، للقتال إلى جانب أذربيجان، وصلت إلى 2050 مرتزقًا. ونوه المرصد إلى أن المعارك الجارية فى إقليم "ناغورنى قره باغ" مستمرة على أشدها، مما دفع ببعض المرتزقة لاختيار العودة إلى بلدانهم الأصلية فى سوريا، متنازلين عن كل شىء من مستحقاتهم المادية.

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