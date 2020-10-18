باباجان يفتح النار على أردوغان: لا تتلاعب بالقضاء

وجه على باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركى، تحذيرًا شديد اللهجة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، من تراجع الاقتصاد فى تركيا، واستمرار التلاعب بمؤسسات القضاء فى البلاد.





وفى تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء الأسبق، خلال مشاركته فى إحدى الفعاليات الخاصة بحزبه فى العاصمة أنقرة، قال باباجان: "لقد تردت كافة الأوضاع فى هذه البلاد لمستويات متدنية، وعلق هذا النظام العدالة، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، ولا يخجل مما يفعل".

ووفقًا لما نقله موقع صحيفة "ينى جاغ" التركية المعارضة، أضاف باباجان: "دولتنا بها 17 مليون فقير يشكلون 5% من تعداد السكان، وهؤلاء فقرهم تعد حدود عدم كفاية الدخل إلى ما هو أبعد من ذلك، وبدلاً من أن يعمل النظام الحاكم على حل المشاكل، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين يهرب من أداء مسؤولياته، يلى باللائمة على قوى خارجية لا يعلمها أحد إلا هم".

كما انتقد باباجان قيام إحدى المحاكم المحلية فى إسطنبول برفض تنفيذ قرار صادر عن المحكمة الدستورية، أعلى سلطة قضائية فى البلاد لصالح المعارض من حزب الشعوب الجمهورى أنيس بربر أوغلو، إرضاءً لنظام أردوغان، قائلاً: "المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بانتهاك حق نائب برلمانى، ومحكمة أدنى رفضت القرار، وهو شىء نراه لأول مرة فى حياتنا، ولا يمكن للدولة أن تستمر على هذا النحو، فما يحدث لا علاقة له بالقانون على الإطلاق".

وشدد باباجان على أن "المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية فى تركيا وعلى كافة ما دونها من محاكم الانصياع لقراراتها، لأنها الملاذ الأخير لكل المظلومين لاستعادة حقوقهم المسلوبة أو لدفع ظلم وقع عليهم عنوة".

واستطرد قائلا "نحن نرفض بشدة هذه التصرفات التي تمتهن القانون، وتقوض دولة المؤسسات، ولا ينسى الجميع أن القانون هو الذى سيحميهم يومًا ما ولا شىء آخر".

وقال باباجان في هذا الصدد "لقد مارس النظام ظلمًا كبيرًا على أعداد كبيرة من المواطنين الذين فصلوا من أعمالهم بموجب مراسيم رئاسية، دون أية محاكمات".

وحذر باباجان من أنه "بمقدار ما فقدته تركيا خلال السنوات الأخيرة من أرضية فى مجال العدالة والقانون، فقد اقتصادها بشكل متزامن الكثير من الأرضية التى يقف عليها، فأصبح وضع اقتصادنا حاليًا هو الأسوأ له على مدار 20 عامًا، وها هى العملة المحلية تفقد قيمتها وتتآكل يومًا بعد يوم، وشعبنا يزداد فقرًا".