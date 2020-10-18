نشب حريق ضخم صباح اليوم الأحد في الطابقين الثالث والرابع من بناية المركز التجاري "حافظ سنتر بلازا" في حي غولبرغ وسط مدينة لاهور بشرق باكستان، مخلفا خسائر مادية كبيرة.
وقال مصدر من هيئة الإغاثة إن النيران دمرت كل السلع والتجهيزات الإلكترونية في هذا المركز التجاري المتخصص في هذا النوع من المنتوجات، فيما أكدت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن النيران التهمت عشرات المحلات التجارية في المركز.
النيران تشتعل في مركز حافظ التجاري. الصورة: صحيفة "ديلي تايمز" الباكستانية.
وقدِّرت الخسائر الناجمة عن هذا الحريق الذي قيل أنه اندلع بسبب تماس كهربائي في الصباح الباكر، بنحو 1 مليون روبية، فيما لم تُسجل خسائر بشرية حسب فرق الإغاثة والإطفاء التي أنقذت 25 شخصا كانوا مهددين بالنيران.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتراق المركز التجاري ”حافظ سنتر” في لاهور بباكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.