نصر جديد للمرأة العربية.. أول سعودية تدخل موسوعة جينيس بهذا العمل

نجحت الفنانة التشكيلية السعودية عهود عبدالله المالكي في تحقيق إنجاز بحصولها على لقب جينيس للأرقام القياسية، عن أكبر لوحة فنية مرسومة بالقهوة.

وذكرت السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية العالمية إن عهود هي أول امرأة سعودية تحقق لقبًا فرديًا من هذا النوع، معتبرة ذلك خطوة استثنائية في تسجيل المواهب من المنطقة العربية.

وركزت لوحة الفنانة السعودية التي تنحدر من ضواحي حي النسيم في مدينة جدة، الضوء على سبع شخصيات ريادية في تاريخ المملكة والإمارات آخذة بعين الاعتبار تجنب الهدر في الطعام.

كما استخدمت عهود المالكي نحو 4.5 كغ فقط من القهوة غير القابلة للاستهلاك. كما مزجت القهوة مع الماء للحصول على أربعة أطياف مختلفة من اللون البني. وزينت إطار اللوحة بزخرفة السدو، الذي يعد أحد أنواع النسيج في شبه الجزيرة العربية، ويمثل في المملكة جزءًا من واجهات التراث الوطني وهو مدرج في قائمة التراث الثقافي بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو.

ومن جانبها قالت المالكي: تطلبت اللوحة العمل لـ45 يومًا بلا انقطاع، واستعنت بشاهدين وتصوير متواصل للإيفاء بمتطلبات تحقيق هذا الرقم القياسي العالمي»، مضيفة «هدفي الأسمى هو التذكير بالعلاقة الأخوية الضاربة في جذور التاريخ بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وحملت اللوحة اسم «نسيج 1»، وامتدت على مساحة 220 مترًا مربعًا، وتكونت من سبع قطع قماشية قطنية متصلة ببعضها البعض.

وتابعت الفنانة «تحليت بالصبر بهدف الخروج بأفضل عمل فني ممكن، واستطعت الرسم بأربعة درجات مختلفة من اللون. كما استخدمت معدات رسم بأحجام مختلفة».