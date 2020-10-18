بومبيو: تزويد إيران بالأسلحة يهدد إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن تزويد إيران بالأسلحة يهدد إسرائيل والدول المسالمة الأخرى.

وأضاف بومبيو في تصريحات صحفية: "أي دولة تتحدى حظر السلاح على إيران تكون قد اختارت تأجيج الصراع والتوتر بدل تعزيز السلام والأمن".

وتابع: " تزويد إيران بالأسلحة سيؤدي إلى تفاقم التوتر بالمنطقة وامتلاك الجماعات الإرهابية لأسلحة أكثر خطورة".

وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وأعادت في أعقاب ذلك فرض عقوبات قاسية على إيران التي تتهمها بأن لديها نزعة توسعية في الشرق الأوسط عبر دعمها مجموعات محلية على غرار "حزب الله" في لبنان.

وفي 21 أغسطس، فعلت واشنطن في الأمم المتحدة آلية "سناب باك" لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، من بينها تمديد حظر الأسلحة.

ورفضت الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن (13 من أصل 15)، من بينها الدول المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني، صلاحية الآلية التي فعلتها الولايات المتحدة.