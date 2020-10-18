أرسل صور الجريمة لداعش.. تفاصيل جديدة عن قاطع رأس مدرس باريس

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد، أن منفذ هجوم طعن مدرس التاريخ فى باريس وقطع رأسه، أرسل مقاطع الفيديو لأعضاء في تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت الصحيفة إن شقيقة منفذ الهجوم، عبد الله أنزوكروف، سافرت إلى سوريا في 2015، للانضمام إلى تنظيم داعش، وكانت تخضع لتحقيق من قبل سلطات مكافحة الإرهاب البريطانية.
واعتقلت السلطات الفرنسية 11 شخصا ضمن التحقيقات في قضية قتل معلم تاريخ وقطع رأسه في إحدى المدارس قرب باريس، بعد أن عرض في أثناء الدرس صورة كاريكاتورية مسيئة للرسول.
واحتشد آلاف الفرنسيين اليوم من مختلف المدن لتنظيم مظاهرات وتجمعات احتجاجا على مقتل المعلم صموئيل باتي وقطع رأسه.
من جهة أخرى، أعلن قصر الإليزيه أن يوم الأربعاء المقبل سيكون يوم تكريم وطنى لروح المعلم صموئيل باتي، بالتنسيق مع أهله، وأضاف أن مجلس الدفاع سيجتمع في نهاية نهار اليوم.
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