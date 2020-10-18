بعد قطع رأس مدرس .. مسيرات غاضبة في فرنسا | صور

احتشد الآلاف من الناس في وسط باريس، يوم الأحد، في عرض للتضامن مع أسرة المدرس الذي قطعت رأسه على يد مراهق شيشاني قتلته الشرطة بعد مطاردة.

ورفع المتظاهرون في ساحة الجمهورية في العاصمة باريس ملصقات علوية تقول: "لا لاستبداد الفكر" و "أنا مدرس" تخليدًا لذكرى الضحية المقطوعة صمويل باتي.

وهتف البعض "أنا صموئيل"، مرددًا صرخة "أنا تشارلي" التي سادت حول العالم بعد أن قتل مسلحون 12 شخصًا في مجلة شارلي إيبدو الساخرة في عام 2015.

وبين موجات التصفيق، ردد آخرون شعارات عن "حرية التعبير، حرية التدريس".

ومن المقرر أيضًا تنظيم مظاهرات في مدن ليون وتولوز وستراسبورج ونانت ومرسيليا وليل وبوردو.

وصدم اغتيال المدرس "باتي" الفرنسيين وأعاد ذكريات موجة العنف التي اندلعت في عام 2015 والتي بدأت بمذبحة "شارلي إيبدو".

وشهدت عمليات القتل تلك تجمّع 1.5 مليون شخص في ساحة الجمهورية دعمًا لحرية التعبير.

وقبيل حشد اليوم الأحد، دعا وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير "الجميع إلى دعم المعلمين" ، وقال لـ إذاعة "فرانس 2" إنه من الضروري إظهار "تضامننا ووحدتنا".

وكان من بين الحاضرين رئيس الوزراء جان كاستكس وعمدة باريس آن هيدالجو.

وقالت فيرجيني، إحدى الحاضرين: "أنا هنا كمعلمة ، وكأم ، وكفرنسية ، وكجمهورية".

ويوم السبت، قال المدعي العام لمكافحة الإرهاب ، جان فرانسوا ريكارد ، إن باتي كان هدفا لتهديدات عبر الإنترنت قبل مقتله.

تم العثور على صورة للمعلم ورسالة تعترف بقتله على الهاتف المحمول لقاتله الشيشاني عبد الله أنزوروف البالغ من العمر 18 عامًا ، والذي قُتل برصاص الشرطة.

وقال شهود إن المشتبه به شوهد في المدرسة يوم الجمعة وهو يسأل التلاميذ أين يمكن أن يجد باتي.

ولم يذكر ريكارد ما إذا كان المهاجم لديه أي روابط بالمدرسة أو التلاميذ أو أولياء الأمور أو تصرف بشكل مستقل ردًا على الحملة عبر الإنترنت.

وقال المدعي العام إن المهاجم كان مسلحا بسكين ومسدس وخمس عبوات، وأطلق النار على الشرطة وحاول طعنهم عندما اقتربوا منه، قبل إطلاق النار عليه.

وقالت السفارة الروسية في باريس، إن عائلة المشتبه به وصلت إلى فرنسا من الشيشان عندما كان في السادسة من عمره وطلب اللجوء.

ووصفه السكان المحليون في بلدة إيفرو في نورماندي حيث يعيش المهاجم بأنه منخفض المستوى، قائلين إنه دخل في شجار عندما كان طفلًا لكنه هدأ بعد أن أصبح متدينًا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.

وكان هجوم الجمعة هو الثاني من نوعه منذ بدء محاكمة الشهر الماضي بشأن مذبحة شارلي إيبدو في يناير 2015.