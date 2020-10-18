رئيس الوزراء العراقي يغادر إلى باريس في مستهل جولة أوروبية

غادر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم /الأحد/، العاصمة بغداد متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس.
وقال مكتب رئيس الوزراء - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن الكاظمي غادر اليوم بغداد متوجها إلى باريس في مستهل جولته الأوروبية، التي تشمل أيضا بريطانيا وألمانيا".
وأضاف البيان أن وفد حكومي رفيع يضم عددا من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة يرافقون الكاظمي في جولته الأوربية، موضحا أنه من المقرر أن يجري الكاظمي عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في هذه الدول الثلاث، والتباحث معهم بشأن تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية والصحية، فضلا عن بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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