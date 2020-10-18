بالفيديو : شاهد مداهمة امنية في مخيم حطين

دوت الخليج :- قامت الاجهزة الامنية المختلفة بمداهمة في مخيم حطين اليوم السبت حيث تم القبض على عدد من فارضي الاتاوات والزعران . شاهد الفيديو :

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