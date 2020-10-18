بالفيديو : القبض على شخص من المطلوبين وفارضي الاتاوات في الطفيلة

دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان قوة امنية داهمت مساء هذا اليوم شخصاً من المطلوبين بقضايا فرض الاتاوات في محافظة الطفيلة حيث جرى القاء القبض عليه وضُبط بحوزته سلاح ناري .

واضاف الناطق الاعلامي انه وعند مغادرة القوة قام احد الاشخاص من المنزل المجاور باطلاق عيارات نارية باتجاه القوة اضافة الى قيام مجموعة من اقاربه برمي الحجارة باتجاه القوة ، حيث تم التعامل مع احداث الشغب تلك وفق القانون والاجراءات المتبعة وباستخدام الغاز المسيل للدموع.

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