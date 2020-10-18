دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان قوة امنية داهمت مساء هذا اليوم شخصاً من المطلوبين بقضايا فرض الاتاوات في محافظة الطفيلة حيث جرى القاء القبض عليه وضُبط بحوزته سلاح ناري .
واضاف الناطق الاعلامي انه وعند مغادرة القوة قام احد الاشخاص من المنزل المجاور باطلاق عيارات نارية باتجاه القوة اضافة الى قيام مجموعة من اقاربه برمي الحجارة باتجاه القوة ، حيث تم التعامل مع احداث الشغب تلك وفق القانون والاجراءات المتبعة وباستخدام الغاز المسيل للدموع.
فيديو :
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو : القبض على شخص من المطلوبين وفارضي الاتاوات في الطفيلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.