وأوضحت هيئة الأرصاد والمسح الجيولوجى الباكستانية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات فى سلسلة جبال هندوكوش بشمال باكستان. وشعر بالزلزال سكان المناطق الشمالية من باكستان وخاصة منطقة وادى سوات والمدن والبلدات المحيطة بها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب شمال باكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.