بومبيو : حظر التسلح بحق إيران لا يزال ساريا .. وسنحاسب المخالفين

شدد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو على أن حظر التسلح الدولى بحق إيران لا يزال ساريا، مهددا بمخالفة من سيصدر الأسلحة التقليدية إلى إيران أو يستوردها منها، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





ولفت بومبيو فى بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إلى أن كافة العقوبات الأممية تقريبا بحق طهران استؤنفت، حسب وجهة نظر واشنطن، اعتبارا من 19 سبتمبر، بما يشمل حظر التسلح، مضيفا أن تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران سيعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 1929 فيما سيمثل استيراد أى أسلحة أو مواد مرتبطة بها من إيران خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 1747.

وأكد وزير الخارجية الأمريكى أن الولايات المتحدة، تعتزم استخدام سلطاتها المحلية فى معاقبة أى شخصيات أو كيانات ستسهم ماديا فى إمداد إيران بالأسلحة التقليدية ونقل هذه الأسلحة إليها أو منها، بالإضافة إلى من يقدم تدريبا أو تمويلا أو خدمات أو أى نوع آخر من الدعم إلى طهران فى هذا المجال.

وشدد بومبيو على ضرورة أن "تمتنع كافة الدول التى تتطلع إلى السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط وتدعم محاربة الإرهاب" عن أى إمدادات أسلحة مع إيران، مضيفا: "تصدير الأسلحة إلى إيران لن يؤدى إلا إلى تصعيد التوترات الإقليمية ووقوع المزيد من الأسلحة الخطيرة فى أيدى التنظيمات الإرهابية، ويزيد من خطر التهديدات لأمن إسرائيل ودول سلمية أخرى".

ويأتى ذلك على خلفية إعلان إيران عن انقضاء فترة سريان حظر التسلح الأممى، بعد فشل الولايات المتحدة فى وقت سابق من العام الجارى فى إقناع أعضاء مجلس الأمن الدولى بتمديد الحظر.