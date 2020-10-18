واشنطن: نأمل من الكاظمي وضع المجاميع المسلحة تحت سيطرة الدولة 

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، عن أملها بأن يضع رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، المجاميع المسلحة تحت سيطرة الدولة.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد ببيان صحفي، إننا "ندين جريمة القتل البشعة التي وقعت أمس وراح ضحيتها مدنيون عراقيون في قريةِ الفرحاتية بقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين. دعواتنا لعوائل الضحايا".

وأضافت: "ينبغي على السلطات العراقية أن تُعجّل في تقديمِ الجناة إلى العدالة، ونأمل أن تكون زيارة رئيس الوزراء الكاظمي إلى الفرحاتية اليوم خطوة مهمة لوضعِ كافة المجاميع المسلحة تحت سيطرة الدولة بشكلٍ نهائي، وهي الطريقة الوحيدة لوقف المزيد من إراقة الدماء".

وأعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين في العراق، أمس السبت، العثور على 8 جثث تعود لمواطنين من ناحية الفرحاتية تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية.