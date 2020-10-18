القوات الأذربيجانية تسيطر على جسر حدودي عريق مع إيران 

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الأحد، أن عسكريي بلاده أحكموا السيطرة على جسر خودافرين العريق الذي يبرط بين مقاطعة جبرائيل المجاورة لقره باغ وإيران.
وذكر علييف على حسابه الرسمي في "تويتر": "القوات الأذربيجانية رفعت علم أذربيجان فوق جسر خودافرين العريق. يحيا شعب أذربيجان! قره باغ هي أذربيجان!".
وتداولت وسائل إعلام أذربيجانية مقطع فيديو يؤكد أن العلم الأذربيجاني يرفرف فوق الجسر الذي يعود إلى القرون الوسطى عبر نهر آراس الحدودي.
ويقع جسرا خودافرين (وأحدهما مدمر جزئيا) في مقاطعة جبرائيل، وهي من المناطق الأذربيجانية التي سيطرت عليها القوات الأرمنية في أثناء حرب قره باغ أوائل التسعينيات.
وتعود الضفة اليمنى لنهر آراس في منطقة الجسر إلى إيران.
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