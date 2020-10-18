وفيات كورونا في أوروبا تتخطى 250 ألف حالة 

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها اليوم الأحد، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا في أوروبا تخطت 250 ألف حالة.

وفرضت العديد من دول أوروبا قيودًا جديدة لإبطاء انتشار فيروس كورونا ومحاولة احتوائه في ظل أشهر الشتاء الصعبة، ودخلت القيود الجديدة حيز التنفيذ في العديد من الدول الأوروبية في محاولة لوقف عودة ظهور الوباء، نتعرف في السطور التالية على أبرز القيود الجديدة في بلاد عدة منها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

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