سماع دوي انفجار هائل في إقليم كاراباخ

سمع دوي انفجار قوي، اليوم الأحد، في ستيباناكيرت، عاصمة جمهورية أرتساخ بالأرمينية أو جمهورية ناجورنو كاراباخ، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مؤخرًا من قبل الأطراف المتصارعة، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".

وبحسب المراسل، فقد شوهد نيران شديدة تضوي تزامنا مع صوت دوي الانفجار ثم دخان في موقع الحادث.

وفي الوقت نفسه، سُمع صوت طائرة بدون طيار في سماء ستيباناكيرت، ما دفع أنظمة الدفاع الجوي إلى فتح النار.

وأفاد مراسل سبوتنيك بأرمينيا في وقت لاحق بأنه سمع انفجارًا آخر في ضواحي عاصمة كاراباخ.