دعا تنظيم داعش الإرهابي إلى ضرب اقتصاد المملكة العربية السعودية واستهداف الرعايا الأجانب ومصالحهم في المملكة.
وطالب أبو حمزة القرشي المتحدث باسم التنظيم الإرهابي في تسجيل جديد بثته مؤسسة "الفرقان" الذراع الإعلامي لداعش، أنصاره بضرب وحرق أنابيب الوقود والمصانع والمنشآت في السعودية.
وقال القرشي في رسالة للإرهابيين بنيجيريا ومالي والكونغو وبوركينا فاسو وغيرها من الدول الإفريقية، إن عليهم ضرب الأجانب هناك ومن وصفهم بـ"الصليبيين" والحكومات العميلة.
كما حرض في رسالته المسجلة التنظيم الإرهاب على شن هجمات ضد الجيش المصري في سيناء.
ووجه القرشي رسائل لأعضاء التنظيم الإرهابي في اليمن والعراق وسوريا، داعيا إياهم لمواصلة مسيرة الإرهاب والقتل.
ويواجه تنظيم داعش الإرهابي خسائر فادحة بعد أن خسر كثير من معاقله في سوريا والعراق وليبيا، فيما كانت الضربة الكبرى العام الماضي بعد مقتل أبو بكر البغدادي قائد التنظيم في غارة أمريكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنظيم داعش الإرهابي يدعو لاستهداف السعودية ويحرض ضد الجيش المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.