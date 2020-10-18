فوز المرشح الرئاسي المدعوم من أنقرة في انتخابات الإعادة لشمال قبرص - استطلاع رأي

فاز رئيس الوزراء المدعوم من أنقرة، إرسين تتار، بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في شمال قبرص، وفقًا لنتائج الاستطلاع بعد فرز جميع الأصوات.

وفي وقت سابق ، ذكرت بوابة الأخبار اليونانية إيكاثيميريني نقلًا عن مصادر أن تتار، الذي يحظى بدعم نشط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حصل على 50.97 في المائة من الأصوات مع 413 مركز اقتراع تم عدها من إجمالي 738.

ويمثل رئيس الوزراء الحالي مصطفى أكينجي، وهو معتدل مؤيد لإعادة التوحيد، حتى الآن 49.03 في المائة من الأصوات.

وتجاوز إقبال الناخبين الجولة الأولى حيث توجه 61 في المائة إلى صناديق الاقتراع مقابل 59 في المائة من الناخبين الأسبوع الماضي.

في وقت سابق ، ذكرت وسائل الإعلام أن رئيس الوزراء المدعوم من أنقرة ، إرسين تتار ، كان ينطلق في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في شمال قبرص غير المعترف بها.