نتنياهو عن التطبيع مع البحرين: خطوة عملاقة تدفع السلام قدما

ورحب نتنياهو بتوقيع الاتفاقيات بين البحرين وإسرائيل قائلا ""إننا ندفع السلام قدما من خلال اتخاذ خطوات عملاقة".
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كما أشاد نتنياهو بأول رحلة جوية تقلع من إسرائيل وتهبط في البحرين، استعدادا لتوقيع اتفاق إرساء العلاقات بين البلدين.
في وقت سابق قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليؤور حياط إن بلاده تعمل على تسيير رحلات تجارية مباشرة بين إسرائيل والبحرين مع نهاية العام الجاري، مضيفا "هناك الكثير من الاسرائيليين الذين يتطلعون لزيارة البحرين".
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