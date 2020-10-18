مرشح تركيا يفوز في انتخابات شمال قبرص.. وأردوغان يعلق

وحصل تتار على نسبة 51,74% من الأصوات، متقدّمًا على مصطفى اكينجي الرئيس السابق المؤيد لإعادة توحيد جزيرة قبرص.
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من جانبها، رحبت تركيا بفوز تتار في الانتخابات الرئاسية، معلنة مواصلة دعمه.
فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أنقرة ستواصل بذل جهودها في حماية حقوق ومصالح القبارصة الأتراك".
يشار إلى أن تركيا تحتل الجزء الشمالي من قبرص منذ عام 1974 وأغلبية سكانها مستوطنين من أصول تركية وتدير علاقتها الخارجية بشكل كامل، بينما تسيطر جمهورية قبرص المدعومة من اليونان على ثلثي الجزيرة، وهما عضوان في الاتحاد الأوروبي.
ورغم اعتراف المجتمع الدولي بسيادة جمهورية قبرص على شمال الجزيرة، تواصل أنقرة احتلال الجزء الشمالي وأفشلت كل المحاولات لإعادة التوحيد، نظرا لأنها ترى في هذه الجزيرة قطعة استراتيجية مهمة جدا لتوسيع حدودها البحرية ونفوذها في شرق البحري المتوسط.
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