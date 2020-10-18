الأمين العام للأمم المتحدة يدين تجاهل أذربيجان لدعوات المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن أسفه لتجاهل أرمينيا وأذربيجان مرارًا دعوات المجتمع الدولي لوقف الأعمال العدائية في ناغورنو كاراباخ ، حسبما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان يوم الأحد.

"يأسف الأمين العام بشدة لأن الجانبين تجاهلا باستمرار الدعوات المتكررة للمجتمع الدولي لوقف القتال على الفور، وكما أكد مرة أخرى في مكالماته الأخيرة مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان، فإن كلا الجانبين ملزم بموجب القانون الإنساني الدولي بالحرص المستمر على تجنيب وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية أثناء تنفيذ العمليات العسكرية'' وفقا للبيان

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ويتوقع الأمين العام للأمم المتحدة أن تلتزم الأطراف المتصارعة بشكل كامل بالتزاماتها بموجب الهدنة الإنسانية الأخيرة وأن تستأنف على الفور مفاوضات جوهرية تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في مجموعة مينسك الأوروبية.

ويدين الأمين العام جميع الهجمات على المناطق المأهولة بالسكان المتضررة من الصراع.

إن الخسائر المأساوية في أرواح المدنيين ، بمن فيهم الأطفال ، من الضربة الأخيرة المبلغ عنها في 16 أكتوبر على مدينة غانجا أمر غير مقبول تمامًا ، وكذلك الهجمات العشوائية على المناطق المأهولة بالسكان في أي مكان ، بما في ذلك في ستيباناكيرت / خانكيندي وغيرها من المناطق في وحول ناجورنو مباشرة - منطقة الصراع في كرباخ.

والقتال على خط التماس في ناجورنو كاراباخ مستمر منذ 27 سبتمبر، حيث اتهمت يريفان وباكو بعضهما البعض ببدء إطلاق النار.

وأدت المحادثات التي استمرت لساعات بين وزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان في موسكو الأسبوع الماضي إلى وقف إطلاق نار إنساني في ناغورنو كاراباخ بدأ في 10 أكتوبر.

ومع ذلك، استؤنفت الأعمال العدائية في نفس اليوم، وتم التوصل إلى هدنة جديدة ودخلت حيز التنفيذ في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش هذا السبت، لكن الجانبين ألقى كل منهما باللوم على الآخر على الفور لانتهاكه.

