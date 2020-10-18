انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على سر الفيل والحمار رمزي أشهر حزبين في العالم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - المنافسة بين الفيل والحمار دائما ما شغلت العالم اجمع وليس الأمريكيين فقط، ومع اقتراب الانتخابات الأمريكية تشتد المنافسة بين هذين الرمزين، ويتساءل البعض عن اصلهما، فالرمزين يعودان لحزبين أمريكيين هما الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، حيث اتخذ الحزب الجمهور رمز الفيل كرمز أساسي للحزب، بينما اتخذ الديمقراطيين رمز الحمار.

السر في اصل الرمزين الفيل والحمار

يرجع أصل رمز الحمار للحزب الديمقراطي إلى القرن التاسع عشر، فقد ارتبط رمز الحمار بسابع رئيس للولايات المتحدة الأمريكية ” اندرو جاكسون” والذي لقب بالحمار من قبل منافسيه أثناء الانتخابات الرئاسية لعام 1828، ليفوز بها، ويؤسس الحزب الديمقراطي، و ليلتصق رمز الحمار بالحزب، وليصبح رمزا دعائيا للحزب الديمقراطي .

أم الفيل الجمهوري، فترجع أصولة إلى الحرب الأهلية، حيث مثل الفيل لجنود الاتحاد رمزا للقتال والكفاح، ليتخذه الحزب الجمهوري في بعض ملصقات الدعاية له آنذاك، إلا أن الرسام الكاريكاتيري توماس ناست جعل منه رمزا رسميا للحزب الجمهوري.

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حيث يعتبر الرسام توماس ناست هو من رسخ فكرة هذين الرمزين عند الجمهور الأمريكي، وذلك من خلال رسوماته الكاريكاتيرية الكثيرة خلال سبعينيات القرن التاسع عشر، والتي دائما ما مثلت الديمقراطيين برمز الحمار والجمهوريين برمز الفيل، ومن اهم رسوماته، عام 1879 خلال الأزمة الاقتصادية، حيث رسم الحمار الديمقراطي وهو على وشك الوقوع في الهاوية.

كما رسم عام 1874 الفيل الجمهوري وهو يسير نحو الهاوية، وذلك بعد فوز الديمقراطيين في الانتخابات، ليرسم الحمار الديمقراطي مرتديا جلد اسد ميت ويثير الرعب في الغابة، و قد جعلت هذه الرسومات من الحمار والفيل رمزين معروفين لأشهر حزبين في العالم.