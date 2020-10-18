دوت الخليج :- اطلق مجموعة من المطلوبين العيارات النارية وبشكل كثيف تجاه القوة الامنية خلال محاولة القاء القبض عليهم ليلة السبت الاحد في الطفيلة . وشكت مديرية الامن العام حملات امنية بمختلف المحافظات والمناطق المعروفة والتي يقطن فيها مطولبين وفارضي اتاوات وزعران . فيديو :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو : مطلوبون يقاومون الاجهزة الامنية باطلاق نار كثيف في الطفيلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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