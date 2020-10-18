عاجل : وفاة مطلوب في الاردن القى بنفسه من شرفة المنزل في صويلح

دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وفي مساء هذا اليوم وردت معلومات حول مكان وجود شخص مطلوب بقضية التدخل بالقتل وبحقه حكم بعشر سنوات ومتابع منذ فترة في منطقة صويلح حيث تم التحرك للمكان لالقاء القبض عليه وقام ذلك الشخص المطلوب عند محاولة تفتيش المنزل بالقاء نفسه من احدى شرف المنزل محاولاً الفرار وتم اسعافه للمستشفى وما لبث ان فارق الحياة .
واضاف الناطق الاعلامي ان ذوي ذلك الشخص قاموا برشق الحجارة باتجاه القوة الامنية وتم التعامل معهم وضُبط عدد منهم وفتح تحقيق في الحادثة.
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