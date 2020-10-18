رسميا.. إسرائيل تطلب فتح سفارة في العاصمة البحرينية

قدم وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، يوم الأحد، طلبا رسميا إلى نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني، من أجل فتح سفارة لإسرائيل في المنامة، استكمالا لمعاهدة السلام وقعها البلدان في سبتمبر الماضي.

ويأتي طلب الخارجية الإسرائيلية، فيما قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إن المنامة وقعت، يوم الأحد، اتفاقا بشأن إقامة العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل.

ووقعت البحرين وإسرائيل، سبع مذكرات تفاهم في عدد من مجالات التعاون بين البحرين وإسرائيل، من بينها الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

وقال وزير وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوتشين، إن توقيع مذكرات التفاهم بين إسرائيل والبحرين خطوة مهمة من أجل استقرار الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من الأحد، وصل وفد إسرائيلي يرافقه وزير الخزانة الأميركي إلى البحرين، في أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى المنامة، لتفعيل إعلان تأييد السلام بين إسرائيل والبحرين.