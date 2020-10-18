الملك سلمان يصدر أمرا بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الأحد، أمرا بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء في البلاد، فيما تم تعيين الشيخ غيهب بن محمد بن عبد الله الغيهب مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وبموجب القرار الملكي السعودي، ستضم هيئة كبار العلماء في المملكة:

- مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ، عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ـ رئيساً

- الشيخ صالح بن محمد بن صالح اللحيدان.

- الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.

- الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

- الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي.

- الشيخ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع.

- الشيخ صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد.

- الشيخ محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.

- الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق.

- الشيخ سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري.

- الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية.

- الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب.

- الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.

- الشيخ يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.

- الشيخ يعقوب بن عبدالوهاب بن يوسف الباحسين.

- الشيخ محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد.

- الشيخ جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.

- الشيخ عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.

- الشيخ غالب بن محمد بن أبوالقاسم حامظي.

- الشيخ سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.

- الشيخ بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليلة.

كما أمر الملك بتعيين فضيلة الشيخ/ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ووجه العاهل السعودي بإبلاغ هذا الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.