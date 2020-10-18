فوز رئيس وزراء قبرص الشمالية فى انتخابات الرئاسة

فاز رئيس وزراء، قبرص الشمالية، غير المعترف بها، أرسين تتار، فى انتخابات الرئاسة متفوقا فى سباق شرس على رئيس الدولة المعلنة من طرف واحد، مصطفة أقينجى، حسمبا أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وأفادت لجنة الانتخابات فى شمال قبرص، اليوم الأحد، بأن تتار (60 عاما)، زعيم "حزب الوحدة الوطنية"، حصل على 51.74% من أصوات الناخبين المشاركين فى الاقتراع مقابل 48.26% لأقينجى (72 عاما)، الذى سجل نفسه كمرشح مستقل. وأوضحت لجنة الانتخابات أن هذه النتائج تأتى بعد فرز الأصوات فى كل مراكز الاقتراع البالغ عددها 738 ضمن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بينما تجاوزت نسبة الإقبال 60%. وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى قبرص التركية يوم 11 أكتوبر الجاري، حيث لم يتمكن أى مرشح من الحصول على أكثر من 50% من أصوات الناخبين.

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