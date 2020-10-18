الصحة البريطانية : 150 وفاة و16982 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، عن تسجيل 150 وفاة و16982 إصابة جديدة بفيروس



أعلنت وزارة الصحة البريطانية، عن تسجيل 150 وفاة و16982 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، يصل بذلك العدد الإجمالى إلى 43646 وفاة و722409 إصابة فى عموم بريطانيا.

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