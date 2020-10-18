قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الخلافات لا تزال قائمة مع إدارة ترامب بشأن حزمة واسعة لتخفيف تفشي كورونا، لكنها متفائلة بإمكانية تمرير التشريع قبل الانتخابات.
وقالت بيلوسي إنها تريد تمرير مشروع قانون قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، لكنها أقرت بأن الاتفاق يجب أن يتم في غضون 48 ساعة حتى يحدث ذلك.
وقالت بيلوسي في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة أيه بي سي إنها متفائلة بهذا الشأن، رغم أن شريكها في التفاوض وزير الخزانة ستيف منوشين موجود حاليا في البحرين في إطار الوفد الإسرائيلي الأمريكي إلى المنامة.
واقترح البيت الأبيض الأسبوع الماضي حافزا بقيمة 1.8 تريليون دولار لمساعدة الأمريكيين الذين يعانون من الأضرار الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا، فيما أكدت بيلوسي أن العرض قاصر في مجموعة من المجالات بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للفقراء، والمساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية، وحماية العمال، والمساعدة في الإيجار، متمسكة بمطلبها للحصول على حزمة مساعدات وتحفيز بقيمة 2.2 تريليون دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيلوسي تؤكد أن الخلافات لا زالت قائمة مع إدارة ترامب بشأن حزمة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.