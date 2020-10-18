هجوم مفاجئ من عمدة مانشستر على رئيس وزراء بريطانيا بشأن زيادة تفشي كورونا

اتهم آندي بورنهام عمدة مانشستر اليوم الأحد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ "المبالغة" بشأن شدة تفشي فيروس كورونا في مانشستر الكبرى حيث قال وزير شئون مجلسالوزراء البريطاني مايكل جوف إن العمدة كان "يتخذ موقفًا" ويجب أن يقبل انتقال المنطقة إلى قيود المستوى الثالث.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت اول أمس الجمعة إن "الوقت جوهري" والوضع "خطير" حيث حذر من أن "الحالات تضاعفت في الأيام التسعة الماضية".

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لكن برنهام، الذي يرفض قبول القواعد الجديدة ما لم يقدم الوزراء حزمة أكثر سخاء من الدعم المالي، قال صباح اليوم الأحد، إن "الأرقام كانت تتراجع في مانشستر نفسها في الأيام القليلة الماضية".

واقترح تحليل الخبراء الذي نشرته صحيفة "صنداي تليجراف" أن الحالات في مانشستر قد انخفضت الآن لمدة تسعة أيام متتالية.

وأجرى عمدة مانشستر الكبرى محادثات مع كبير المستشارين الإستراتيجيين لجونسون، إدوارد ليستر، بعد ظهر اليوم، ووصف متحدث باسم بورنهام المحادثة بأنها "بناءة".

وفي الوقت نفسه، أظهرت الإحصائيات التي نشرها مجلس مدينة مانشستر للفترة بين 4-10 أكتوبر أن هناك 2484 شخصًا تم تأكيد تشخيصهم مؤخرًا لـ كوفيد 19، ما أدى إلى معدل إصابة 449.3 لكل 100.000 شخص.

ومع ذلك، في فترة الأيام السبعة السابقة كان هناك 3224 شخصًا تم تشخيصهم حديثًا، ما أعطى معدل إصابة 583.2 لكل 100000.

وتشير الأرقام إلى أن الحالات قد انخفضت أيضًا في منطقة مانشستر الكبرى وليس فقط في المدينة نفسها.

في 12 أكتوبر، كان هناك ما معدله 1563 حالة جديدة مؤكدة يوميًا خلال الأيام السبعة السابقة في المنطقة.

ولكن بحلول يوم الخميس 15 أكتوبر، انخفض المتوسط ​​إلى 1076 حالة مؤكدة جديدة يوميًا.

ولا يزال بورنهام في مواجهة متوترة مع الحكومة، وادعى جوف صباح اليوم أن رئيس البلدية كان مذنبا بـ "الانغماس" في "الوضع السياسي" حيث حث رئيس حزب العمال على التراجع.

لكن بورنهام رفض الاتهامات بـ "اللعب بالسياسة" ودعا إلى إنهاء "الحرب الكلامية" لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام الطعن القانوني إذا قرر الوزراء فرض الإجراءات دون موافقته.

كما دعا النواب إلى إجراء مناقشة عاجلة والتصويت هذا الأسبوع للمساعدة في كسر "الجمود" من خلال الاتفاق على مستوى متعدد الأحزاب على مستوى الدعم المالي الذي ينبغي تقديمه لجميع مجالات المستوى الثالث.

وجاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه الحكومة أنه اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا، كان هناك 16982 حالة أخرى مؤكدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة و 67 حالة وفاة إضافية.