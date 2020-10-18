أوامر ملكية سعودية.. تعيين الشيخ غيهب الغيهب مستشارا بالديوان الملكي

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أمر ملكيًا بتعيين الشيخ غيهب الغيهب مستشارا بالديوان الملكي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الملك سلمان أمر بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء في السعودية برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.

وأضافت الملك أمر بتعيين الشيخ خالد بن عبد الله اللحيدان رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير، ومشعل بن فهم السلمي نائبا لرئيس مجلس الشورى