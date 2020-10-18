الجيش الليبي: أردوغان يساوم دولًا أخرى من خلال الوجود العسكري التركي في ليبيا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول مساومة دولا أخرى من خلال الوجود العسكري لأنقرة في ليبيا.

وأضاف المسماري في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" أنه على الدول الأوروبية المساعدة في إخراج القوات التركية والمرتزقة من غرب ليبيا.

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وأوضح أن تركيا تواصل نقل المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا، والعمل على تدريب الميليشيات في طرابلس.

كان المسماري أعلن في وقت سابق التزام القوات الليبية بوقف إطلاق النار لإنجاح العملية السياسية.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن المسماري قوله إن هناك معلومات تؤكد وجود خطوة عدوانية لميليشيات الوفاق للهجوم على خط سرت الجفرة.

وقال المسماري "تمكنا من رصد تحشيد للمليشيات بالقرب من خط الفصل المحدد، وسبق ذلك عمليات استطلاع متقدمة للميليشيات".

وحذر الجيش الليبي ميليشيات الوفاق من أي عمل عدواني ضد مواقع قواته، متعهدا بالرد على أي استفزاز.

كما أكد المسماري على مباركة الجيش الوطني أي تقارب بين الفرقاء الليبيين من أجل إنهاء الأزمة.