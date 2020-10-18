أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بإعادة تكوين مجلس الشورى برئاسة الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وقرر العاهل السعودي تعيين مشعل بن فهم بن محمد السلمي نائبًا لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". اقرأ أيضا: وشملت الأوامر الملكية السعودية تعيين الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعدًا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة. وقرر الملك سلمان تعيين 150 عضوا في مجلس الشورى السعودي ولمدة 4 سنوات، بينهم الدكتور إبراهيم بن محمد بن عبدالله القناص، والأميرة الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود، والدكتور سلطان بن سعد بن سلطان القحطاني. كما أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا بتعيين لشيخ خالد بن عبد الله اللحيدان رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الملك سلمان أمر بتعيين الشيخ غيهب الغيهب مستشارا بالديوان الملكي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية.. أمر ملكي هام بخصوص مجلس الشورى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.