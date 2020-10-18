أوامر ملكية سعودية.. تعيين الشيخ خالد بن عبد الله اللحيدان رئيسًا للمحكمة العليا

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أمرًا ملكيًا بتعيين الشيخ خالد بن عبد الله اللحيدان رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الملك سلمان أمر بتعيين الشيخ غيهب الغيهب مستشارا بالديوان الملكي. كما أمر الملك سلمان بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء في السعودية برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. وأضافت الوكالة أن الملك أمر بتعيين الشيخ مشعل بن فهم السلمي نائبا لرئيس مجلس الشورى. وقالت "واس": " الملك أمر بتعيين حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي مساعدا لرئيس مجلس الشورى".

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