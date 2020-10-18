في يوم واحد .. فرنسا تبلغ عن 30 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن فرنسا أبلغت عن 29837 حالة إصابة جديدة بكورونا كوفيد -19 اليوم الأحد بعد تأكيد 32427 حالة في اليوم السابق.

كما أبلغت عن 85 حالة وفاة جديدة بعد 90 يوم السبت.

وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم 1.1 مليون، وتم اكتشاف أكثر من 39.6 مليون حالة إصابة، وتعافى أكثر من 27 مليون من هؤلاء المرضى، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، التي تتعقب وتجمع البيانات من السلطات الوطنية والمحلية ووسائل الإعلام ومصادر أخرى. ويستمر البلدان في جميع أنحاء العالم في تسجيل معدلات إصابة قياسية، حيث يستمر انتشار كوفيد 19. ولا يزال لدى الولايات المتحدة أعلى عدد من الحالات في العالم، حيث بلغ عدد الحالات 8105888 حالة وفاة، بما في ذلك 219285 حالة وفاة و 3220573 حالة تعافوا. وتلاحق الهند الولايات المتحدة بسرعة من حيث إجمالي حالات كوفيد 19، حيث تشهد أكبر عدد من الحالات اليومية الجديدة. وفي البرازيل، ثالث أكثر البلدان تضررًا، تجاوز عدد القتلى 153000 جراء فيروس كوفيد 19 في المجموع، وأكدت البلاد أكثر من 5.2 مليون حالة تراكمية.

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