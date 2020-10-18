صحيفة: ترامب البريطاني سيواجه أوقاتا عصيبة حال فوز بايدن بالرئاسة

وأوضح أحد المصادر: "هناك بالتأكيد مشكلة بوريس حقيقية، إنه سام لبعض هؤلاء الأشخاص".
وأضاف "إنهم يؤطرونه من خلال علاقته بترامب، إنهم يعتقدون فقط أنه ترامب بريطانيا".
وتابع أحد مستشاري السياسة الخارجية لـ "بايدن" أنه إذا فشلت بريطانيا في نهاية المطاف في تأمين صفقة مع الاتحاد الأوروبي بعد أشهر من المناوشات حول قضية أيرلندا والخلافات التجارية، فإن هذا من شأنه أن يعرض العلاقات بين البلدين للخطر بشكل كبير مع الرئيس الديموقراطي في المكتب.
"الخروج من الاتحاد الأوروبي دون المزيد من الفوضى سيكون مفيدًا للغاية" وفقا لما قاله المسؤول المجهول "وإلا فإن هذا سيستمر في الاشتعال".
ومع ذلك، "إذا كانت المملكة المتحدة قادرة على التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يضعها في المقدمة لإقامة علاقة جيدة للغاية مع إدارة بايدن"، وفقًا للمستشار الديمقراطي في أوروبا والباحث ماكس بيرجمان.
وقال لصحيفة صنداي تايمز: "تحتاج حكومة جونسون إلى إعادة بناء مصداقيتها مع الولايات المتحدة، التي اهتزت بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمكائد على مدى السنوات الأربع الماضية".
وعلى الرغم من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في صيف 2016 وخروج بريطانيا الرسمي من الكتلة في يناير، إلا أن بروكسل ولندن ما زالا غير قادرين على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الشروط وراء مغادرة المملكة المتحدة.
وكانت إحدى العقبات هي التساؤل حول الوضع الاقتصادي لأيرلندا الشمالية داخل البلاد والذي لن يخاطر باتفاقية الجمعة العظيمة المدعومة من الولايات المتحدة.
جونسون، الذي تولى منصبه كرئيس للوزراء العام الماضي بينما كان ترامب في منصبه بالفعل، شن هجومًا شخصيًا للغاية على الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، الذي عمل بايدن نائبًا له، بسبب تدخله الواضح في مناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وزعمه أنهم يكرهون بريطانيا.
وعلى الرغم من أنه كان عمدة لندن في ذلك الوقت، فقد قال جونسون في عام 2016 إن قرار أوباما إزالة تمثال ونستون تشرشل من المكتب البيضاوي كان "رمزًا لكراهية أجداد الرئيس الكيني للإمبراطورية البريطانية".
وفي وقت لاحق جادل جونسون أنه لا يشعر بأي ندم على تعليقاته.
وبالنسبة لبعض الخبراء، فإن تبادل الانتقادات اللاذعة هذا في الماضي يعني أن على جونسون الآن أن يعمل بجد من أجل "سحر" نائب الرئيس السابق لأوباما بايدن إذا أصبح شاغلًا جديدًا للمكتب البيضاوي.
ووفقًا لمستشار ترامب السابق للأمن القومي، جون بولتون، فإن جونسون "منفتح، ورجل لطيف" ، يمكنه توظيف جاذبيته بنجاح لكسب قلب بايدن.
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