صحيفة: ترامب البريطاني سيواجه أوقاتا عصيبة حال فوز بايدن بالرئاسة

قبل أسبوعين فقط من تصويت نوفمبر الذي أطلق عليه بالفعل اسم أحد أهم الانتخابات في التاريخ الأمريكي، أظهر المرشح الديمقراطي جو بايدن تقدمًا واضحًا في الاستطلاع على الرئيس الحالي دونالد ترامب، ويناقش الكثيرون الآن ما يمكن أن يعنيه انتصار بايدن المحتمل لعلاقات أمريكا مع الدول الأجنبية.

ومن المقرر أن يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وقتًا عصيبًا إذا فاز جو بايدن بـ البيت الأبيض في نوفمبر، حيث يرى كبار الديمقراطيين على ما يبدو أن رئيس وزراء المملكة المتحدة هو شخص شعبوي على غرار ترامب وشخص "سام" بسبب ملحمة فرضها على نفسه مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، بحسب مصادر مطلعة على بايدن، لصحيفة صنداي تايمز.

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وأوضح أحد المصادر: "هناك بالتأكيد مشكلة بوريس حقيقية، إنه سام لبعض هؤلاء الأشخاص".

وأضاف "إنهم يؤطرونه من خلال علاقته بترامب، إنهم يعتقدون فقط أنه ترامب بريطانيا".

وتابع أحد مستشاري السياسة الخارجية لـ "بايدن" أنه إذا فشلت بريطانيا في نهاية المطاف في تأمين صفقة مع الاتحاد الأوروبي بعد أشهر من المناوشات حول قضية أيرلندا والخلافات التجارية، فإن هذا من شأنه أن يعرض العلاقات بين البلدين للخطر بشكل كبير مع الرئيس الديموقراطي في المكتب.

"الخروج من الاتحاد الأوروبي دون المزيد من الفوضى سيكون مفيدًا للغاية" وفقا لما قاله المسؤول المجهول "وإلا فإن هذا سيستمر في الاشتعال".

ومع ذلك، "إذا كانت المملكة المتحدة قادرة على التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يضعها في المقدمة لإقامة علاقة جيدة للغاية مع إدارة بايدن"، وفقًا للمستشار الديمقراطي في أوروبا والباحث ماكس بيرجمان.

وقال لصحيفة صنداي تايمز: "تحتاج حكومة جونسون إلى إعادة بناء مصداقيتها مع الولايات المتحدة، التي اهتزت بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمكائد على مدى السنوات الأربع الماضية". وعلى الرغم من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في صيف 2016 وخروج بريطانيا الرسمي من الكتلة في يناير، إلا أن بروكسل ولندن ما زالا غير قادرين على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الشروط وراء مغادرة المملكة المتحدة. وكانت إحدى العقبات هي التساؤل حول الوضع الاقتصادي لأيرلندا الشمالية داخل البلاد والذي لن يخاطر باتفاقية الجمعة العظيمة المدعومة من الولايات المتحدة.