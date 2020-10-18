أمر ملكي سعودي بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكي بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء، برئاسة الشيخ عبج العزيز آل شيخ مفتي المملكة.
وضم التشكيل الجديد لهيئة كبار العلماء 21 اسما، بينهم الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، والشيخ صالح بن عبد الله الفوزان، والشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي.
كما أصدر الملك سلمان قرارا بتعيين الشيخ غيهب الغيهب مستشارا بالديوان الملكي.
كما قرر العاهل السعودي بتعيين الشيخ خالد بن عبد الله اللحيدان رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير، ومشعل بن فهم السلمي نائبا لرئيس مجلس الشورى
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