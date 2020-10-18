قرار عاجل من القضاء الأردني بشأن جريمة الزرقاء البشعة

أصدر النائب العام في محكمة الجنايات الأردنية القاضي إحسان السلامات، اليوم الأحد، قرارا بحظر النشر في قضية الفتى صالح حمدان المعروفة باسم "فتى الزرقاء".

ونص القرار علي : فقد تقرر حظر نشر أي معلومات أو إجراء حوارات تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق، أو البحث في التكييف القانوني أو العقوبة المترتبة.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم أن القرار تضمن حظر نشر أو إعادة نشر وتداول أي صور أو مقاطع فيديو متعلقة بالقضية.

وتحتل قضية الفتى حمدان (16 عامًا) حيزًا كبيرًا من اهتمامات وسائل الإعلام في الأردن، بعد تعرضه للخطف وبتر يديه من منطقة الرسخ وفقأ عينيه، من طرف عدة أشخاص في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمّان.

وفجرت القضية غضبًا عارمًا في الرأي العام وشبكات التواصل الاجتماعي، لهول الجريمة التي ارتكبت بحق فتى في ربيع العمر، على خلفية ثأر لا علاقة له به.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد تابع تفاصيل الحادثة والتعامل الأمني معها، حيث أكد على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، حيث وجه المعنيين بتوفير العلاج اللازم للضحية.