تحذير عاجل من الجيش الكويتي للمواطنين.. تفاصيل

أطلقت رئاسة الأركان الكويتية تحذيرا مهما للمواطنين بعدم الإقتراب من منطقة التدريبات العسكرية التى انطلقت منها، اليوم تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حفاظا على سلامة الجميع.

و أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الأحد قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال بيان صادر عن الجيش الكويتي اليوم إن التدريبات ستجري بمشاركة الإدارة العامة لخفر السواحل وستكون من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساءً.

ودعت رئاسة الأركان جميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر وهواة الصيد إلى عدم الاقتراب من منطقة التدريبات خلال الفترة المعلنة، حرصًا منها على سلامة الجميع.