رئيس الموساد يكشف عن دولة عربية على وشك التطبيع مع إسرائيل

كشف رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، عن اتصالات بعدد من دول المنطقة بشأن التوقيع على اتفاقات التطبيع مع إسرائيل.

وقال كوهين في حوار مع هيئة البث الإسرائيلية "كان" إنهم على اتصال بعدد كبير من الدول في المنطقة وخارجها، الشرق الأوسط وأفريقيا.

وعما إذا كان السودان سيوقع اتفاقا للتطبيع مع إسرائيل قريبا، أكد رئيس الموساد أن ذلك أمر ممكن بالنسبة للخرطوم، مضيفا أنهم على اتصال بأي دولة على استعداد للتحدث في الوقت الحالي.

وأضاف أن إسرائيل تفتح آفاقا جديدة للتعاون على المستويين الاقتصادي والأمني وعلى كافة الأصعدة.

وبشأن التوصل لاتفاق سلام مع السعودية وربط الأمر بتحقيق تقدم في التفاوض مع الفلسطينيين، قال كوهين "لا ينبغي أن يكون ذلك عقبة ولا شرط لاستمرار اتصالاتنا في إقامة علاقات ثنائية بيننا وبين دول المنطقة".

وأوضح أنه لا يجب تعليق الأمر بعلاقة الإسرائيليين والفلسطينيين، أو توقيع اتفاقية سلام معهم.

جاء ذلك تزامنا مع توقيع عدد من الاتفاقيات بين إسرائيل والبحرين في المنامة، حيث رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتوقيع قائلا "إننا ندفع السلام قدما من خلال اتخاذ خطوات عملاقة".

كما أشاد نتنياهو بأول رحلة جوية تقلع من إسرائيل وتهبط في البحرين، استعدادا لتوقيع اتفاق إرساء العلاقات بين البلدين.

في وقت سابق قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليؤور حياط إن بلاده تعمل على تسيير رحلات تجارية مباشرة بين إسرائيل والبحرين مع نهاية العام الجاري، مضيفا "هناك الكثير من الاسرائيليين الذين يتطلعون لزيارة البحرين".