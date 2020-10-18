الطيران الإسرائيلي يعبر الأجواء الكويتية.. ما الحقيقة؟

نفى وزير الخارجية أحمد الناصر تلقي الكويت طلبات بشأن تصريح عبور للطيران الإسرائيلي الأجواء الكويتية، حيث قال "لم نتلقَ طلب إسرائيلي بعبور الطيران عبر أجواء الكويت".

وجدد الناصر في رد على سؤال النائب عبدالله الكندري حصلت القبس على نسخة منه التأكيد على موقف دولة الكويت من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى القانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن مقاطعة إسرائيل

كما لفت الوزير الكويتي الي ما جاء في بيان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 سبتمبر 2020، والذي أكد على مركزية القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، والتزام دولة الكويت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته وتأييدها لكل الجهود الهادفة إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.

وأضاف: تفيد الوزارة بعدم تلقيها أي طلبات بشأن تصريح عبور للطيران الإسرائيلي، مشيرا الي أن دولة الكويت لم تشارك بالحدث الذي جرى بتاريخ 15 سبتمبر 2020.